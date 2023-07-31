تمهيدًا لإتمام انضمامه للنصر.. "ماني" يخضع للفحوصات الطبية اليوم

يخضع المهاجم السنغالي ساديو ماني، للفحص الطبي اليوم الاثنين، بعد أن انتهى نادي النصر من كافة إجراءات التعاقد؛ على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتيازه لجميع الفحوصات الطبية اللازمة؛ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشار التقرير البريطاني إلى أن اللاعب السنغالي (31 عامًا)، القادم من نادي بايرن ميونخ الألماني؛ سينتقل للنصر بعد صفقة قُدّرت قيمتها بـ34 مليون جنيه إسترليني سنويًّا، ومن المتوقع أن تكون مدة العقد حتى يونيو 2027 المقبل.
وانتقل "ماني" إلى بايرن ميونخ في عام 2022 قادمًا من ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 7.5 ملايين جنيه إسترليني، كمكافآت مرتبطة بالأداء؛ إلا أنه فَقَد مكانته كلاعب أساسي بعد أن لَكَم زميله "ليروي ساني" في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي.
وشارك اللاعب الدولي السنغالي في 38 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وهو ما كان مخيبًا لآمال الجماهير، ولم يقدم المستوى المنتظر منه بعد أن كان يُعَد واحدًا من أفضل اللاعبين في أوروبا.