تمهيدًا لإتمام انضمامه للنصر.. "ماني" يخضع للفحوصات الطبية اليوم

وشارك اللاعب الدولي السنغالي في 38 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وهو ما كان مخيبًا لآمال الجماهير، ولم يقدم المستوى المنتظر منه بعد أن كان يُعَد واحدًا من أفضل اللاعبين في أوروبا.