"يزيد الراجحي يحقق" فوزًا مريحًا.."رالي تبوك نيوم 2023" يختتم سباقاته ويعلن أسماء الفائزين ببطولة السعودية تويوتا للراليات

وانطلق يزيد في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" لخوض المرحلة الخاصة الثانية بطول 136 كيلومترًا، علمًا بأنه يتصدر الترتيب العام المؤقت بعد مرحلة يوم الجُمعة بفارق 19:28 دقيقة عن أقرب مطارديه، وتمكن من توسيع ذلك مع انتهاء المرحلة الخاصة الأخيرة، حيث فازَ بفارق 34:43 دقيقة. ولم يشارك يزيد في الجولة الأولى في حائل بسبب تعرضه لإصابةٍ خلال رحلة تزلّج، لذا فإن هذه النتيجة تبقيه على مقربةٍ من المنافسين على اللقب، إذ تبقى من هذا الموسم جولتان في القصيم وجدة تقامان في وقتٍ لاحق من العام.