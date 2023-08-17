التركي "ديميرال ميريح" لاعب أتلانتا الإيطالي يتعاقد مع الأهلي

يلعب ديميرال ميريح البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أتلانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018 .