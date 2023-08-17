التركي "ديميرال ميريح" لاعب أتلانتا الإيطالي يتعاقد مع الأهلي

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن أن التركي ديميرال ميريح لاعب أتلانتا الإيطالي، أصبح لاعباً للنادي الأهلي، لتمثيل الفريق بالموسم الجديد.
وشدد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين على أن دميرال، وقّع للتو عقده كلاعب جديد في الأهلي، مؤكدًا على أن اللاعب أتم الاتفاق مع النادي السعودي .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي الأهلى توصلوا إلى اتفاق مع كل من أتالانتا وميريح، للانتقال إلى الأهلي مقابل 20 مليون يورو إلى أتلانتا، بالإضافة إلى رسوم سنوية تبلغ 11 مليون يورو، لمدة 3 سنوات .
يلعب ديميرال ميريح البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أتلانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018 .
ونجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزئري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، و البرازيلي روبيرتو فيرمينو .