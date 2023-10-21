بمشاركة 138 فارسًا وفارسة.. جولة الرياض الختامية تكشف الأبطال الأربعة للبطولة العالمية لقفز الحواجز

تحظى الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، بأهمية كبيرة لدى أبرز فرسان العالم؛ حيث تُعتبر الفرصة الأخيرة للحصول على التذكرة الذهبية المؤهلة إلى التصفيات النهائية في العاصمة التشيكية براغ نوفمبر المقبل.
وتعتبر بطولة لونجين إحدى أهم وأكبر بطولات قفز الحواجز في العالم؛ حيث تتكون من 16 جولة على مدى 10 أشهر بمجموع جوائز 144 مليون ريال.
ويشارك في البطولة 138 فارسًا وفارسة، و16 فريقًا، والتي ستنطلق الخميس المقبل ولمدة 3 أيام؛ حيث يقام 16 شوطًا في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.
وتزداد أهمية جولة الرياض بأنها تكشف بطل جميع جولات لونجين العالمية، الفريق البطل لدوري الأبطال العالمي، والفريق البطل لجولة الرياض الختامية.
وأنهت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية، كل التجهيز في الموقع المميز؛ وذلك ببناء كل المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم.
وسبَق للاتحاد السعودي للفروسية استضافة الجولة الختامية في نسخة الموسم الماضي؛ وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.
كما ستشهد البطولة إقامة فعاليات مختلفة وعروض متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات المصاحبة (القرية الترفيهية) والجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، وتضم شاشات لمتابعة أشواط البطولة بالصوت والصورة وأرقى المطاعم والجلسات العائلية، وبازارات للتسوق، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.