بمشاركة 138 فارسًا وفارسة.. جولة الرياض الختامية تكشف الأبطال الأربعة للبطولة العالمية لقفز الحواجز

ويشارك في البطولة 138 فارسًا وفارسة، و16 فريقًا، والتي ستنطلق الخميس المقبل ولمدة 3 أيام؛ حيث يقام 16 شوطًا في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.