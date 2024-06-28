أقيم للمرة الأولى في الرياض.. اختتام التجمع الدوري لحكام الساحة النخبة لاتحادات غرب آسيا

اختتم، اليوم الجمعة، التجمع الدوري لحكام الساحة "النخبة" لاتحادات غرب القارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي استمر على مدى 4 أيام في مدينة الرياض.
ويهدف التجمع الذي يقام لأول مرة في الرياض إلى إبقاء حكام الساحة "النخبة" في جاهزية كاملة للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
وشهد التجمع مشاركة 75 حكمًا آسيويًا بينهم 5 سعوديين هم: محمد الهويش، خالد الطريس، شكري الحنفوش، ماجد الشمراني وفيصل البلوي.
وخضع الحكام المشاركون في التجمع إلى تطبيقات نظرية وميدانية واختبارات في اللياقة البدنية وشرح التعديلات الأخيرة على قانون كرة القدم، بالإضافة إلى تدريبات على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".