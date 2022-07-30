"ليفربول" يُتوَّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي على حساب "مانشستر سيتي"

تُوِّج نادي ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي 3-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب كينغ باور في ليستر.
وجمعت المباراة بين مانشستر سيتي المتوَّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
تقدَّم ليفربول في الدقيقة الـ21 عبر ترينت ألكسندر أرنولد، لكن الوافد الأرجنتيني الجديد لسيتي جوليان ألفاريز عادل النتيجة في الدقيقة الـ70 بعد دخوله بديلاً بـ12 دقيقة.
وفي الدقيقة الـ83 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أضاف الأوروغوياني الوافد الجديد الآخر للريدز داروين نونيز الثالث (94).
وهذا اللقب الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب في درع الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول، والـ16 بشكل عام للريدز.
وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد حقق لقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ11 في تاريخه، وهو ثالث أكثر فريق تتويجًا بالمسابقة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة)، وأرسنال (15 مرة).