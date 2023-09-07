"المالكي" يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

وافتقد الفريق الأزرق إلى جهود المالكي، بعد أن تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.