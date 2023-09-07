"المالكي" يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، مشاركة عبد الإله المالكي، إلى التدريبات الجماعية بعد غياب لأكثر من 7 أشهر عقب إكماله برنامجه التأهيلي.
وافتقد الفريق الأزرق إلى جهود المالكي، بعد أن تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
واحتفى الأزرق العاصمي بعودة المالكي عبر حسابه في منصة «X» للتواصل الاجتماعي، ونشر صورًا له خلال مشاركته في الحصة التدريبية، وعلق عليها قائلاً: «رجع الغالي».
واستأنف الفريق العاصمي تحضيراته، الخميس، تدريبات تركزت على الجوانب البدنية والفنية بعد إجازة استمرت لمدة 5 أيام خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.