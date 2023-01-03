وسط حضور تجاوز 30 ألف متفرج .. من خلال كرنفال "عالمي".. النصر قدم "رونالدو"

أبدى اللاعب كريستيانو رونالدو ارتياحه للتوقيع لنادي النصر، مثمنًا الترحاب الذي وجده وعائلته بمجرد وصوله الأراضي السعودية.
وكشف رونالدو عن رفضه عروضًا مغرية من أمريكا وأستراليا والبرازيل، إذ فضَّل عرض النصر، متطلعًا للإسهام في تطوير الكرة السعودية.
من جهة أخرى، أعرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي النصر، عن سعادته بتدريب كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه سيُسهم مع زملائه اللاعبين في تقديم أداء أكثر من رائع، استنادًا إلى الخبرة التي يمتلكها اللاعب.
ورحَّب رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بدوره باللاعب الأفضل عالميًا، مؤكدًا أن أرقام وإنجازات وإمكانات رونالدو تمنحه الحق في الحصول على أعلى راتب للاعب كرة قدم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن اللاعب، اشترط قبل توقيع العقد المعاملة ذاتها التي تسري على باقي زملائه اللاعبين.
يُذكر أن حفل تقديم رونالدو شهد عددًا من الفقرات؛ أبرزها التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفئات السنية في النادي، وكلمة وجهها لجمهور النصر، عبَّر فيها عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأول، واعدًا بأن يجتهد ليقدم مع زملائه اللاعبين المستويات التي ينتظرها عشاق الفريق، والاجتهاد لتحقيق إنجازات تليق باسم النصر.