وسط حضور تجاوز 30 ألف متفرج .. من خلال كرنفال "عالمي".. النصر قدم "رونالدو"

يُذكر أن حفل تقديم رونالدو شهد عددًا من الفقرات؛ أبرزها التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفئات السنية في النادي، وكلمة وجهها لجمهور النصر، عبَّر فيها عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأول، واعدًا بأن يجتهد ليقدم مع زملائه اللاعبين المستويات التي ينتظرها عشاق الفريق، والاجتهاد لتحقيق إنجازات تليق باسم النصر.