لجنة انتخابات اتحاد القدم تواصل استقبال المترشحين

واصلت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم استقبال المترشحين، اليوم الجمعة، حيث تنتهي فترة الاستقبال غدًا السبت، وحددت اللجنة أوقات العمل من 11:00 صباحًا - 4:00 مساءً.
وسيتم ابتداءً من يوم الأحد المقبل فحص قوائم المترشحين، وذلك خلال الفترة من 12وحتى 16 من شهر مارس الجاري.
وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20-26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 أبريل المقبل، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية، والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم الأول من مايو 2023.
يذكر أن الفقرة 1 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات سمّت أعضاء لجنة الانتخابات، وهم أحمد القنيعان، "رئيس لجنة الاستئناف"، والدكتور يزيد الرشيد "نائب رئيس لجنة الاستئناف"، وبندر الحميداني، "رئيس لجنة الانضباط والأخلاق"، والدكتور عبدالعزيز الفضلي، "نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق"، حيث اختار الأعضاء القنيعان رئيسًا للجنة وفق الفقرة ج/4 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات.