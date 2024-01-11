تنافس إنجليزي- إيطالي على ثنائي النصر "لابورت" و"فوفانا"

أبدى العديد من أندية الدوريين الإنجليزي والإيطالي، الاهتمام بالتعاقد مع لاعبين من نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي التركي أكرم كونور، فإن مُدافع النصر إيمريك لابورت، ولاعب وسط الفريق سيكو فوفانا، يجذبان اهتمام الأندية الإيطالية والإنجليزية.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية، الأيام السابقة، أن إدارة النصر لا تنوي فتح أي محادثات بشأن "فوفانا" خلال هذا الشهر، رغم اهتمام العديد من الأندية الإيطالية، أبرزهم نابولي بالتعاقد مع اللاعب؛ باعتباره أحد العناصر الأساسية بالفريق.
ويرتبط "فوفانا" البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026، مع النصر الذي انضم إليه يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي، الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.
وأعلن نادي النصر تعاقده مع المدافع الإسباني إيميريك لابورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد بلغت قيمته نحو 15 مليون يورو، حتى 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.