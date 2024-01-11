تنافس إنجليزي- إيطالي على ثنائي النصر "لابورت" و"فوفانا"

ويرتبط "فوفانا" البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026، مع النصر الذي انضم إليه يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي، الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.