بعد تعادله أمام الاتحاد.. الأهلي يحسم لقب الدوري السعودي الممتاز للشباب

حسم الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
وحقق الأهلي اللقب بعد تعادله أمام ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب النادي الأهلي في جدة لحساب الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، حيث كان الأهلي يحتاج لنقطة وحيدة من أجل التتويج.
وأنهى الأهلي الموسم في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه النصر الذي فاز اليوم على الرائد بثلاثية نظيفة لحساب نفس الجولة.
ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الأهلي بكأس الدوري مساء يوم السبت المقبل قبيل تدريبات الفريق الأول بالنادي.
في المقابل هبطت أندية عرعر، هجر والأنصار إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً الموسم المقبل.