بعد تعادله أمام الاتحاد.. الأهلي يحسم لقب الدوري السعودي الممتاز للشباب

وحقق الأهلي اللقب بعد تعادله أمام ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب النادي الأهلي في جدة لحساب الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، حيث كان الأهلي يحتاج لنقطة وحيدة من أجل التتويج.