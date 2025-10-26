لاعب النصر "فيليكس" يتصدر الهدافين.. و"رونالدو" حلّ ثالثاً

تمسّك لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي جواو فيليكس، بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة السادسة، حيث بلغ هدفه التاسع، بعد مساهمته في انتصار فريقه أمس السبت أمام الحزم بهدف أول في الشوط الأول.