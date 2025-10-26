لاعب النصر "فيليكس" يتصدر الهدافين.. و"رونالدو" حلّ ثالثاً

تمسّك لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي جواو فيليكس، بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة السادسة، حيث بلغ هدفه التاسع، بعد مساهمته في انتصار فريقه أمس السبت أمام الحزم بهدف أول في الشوط الأول.
وحلّ في المركز الثاني للهدافين لاعب الخليج "كينج" برصيد 7 أهداف، فيما جاء قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب القادسية "جوليان" في المركز الثالث، ولكلٍّ منهما 6 أهداف، يليهم لاعب الهلال "ليوناردو" برصيد 5 أهداف.
وشهدت الجولة السادسة من دوري روشن غياب قائد الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما عن زيارة الشباك.
وفي سلم جدول الترتيب، حافظ النصر على الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه التعاون بـ15 نقطة، فيما جاء الهلال ثالثًا، والقادسية رابعًا برصيد 14 نقطة لكلٍّ منهما (مع فارق الأهداف لصالح الهلال).