"بافيتيمبي غوميز" ينفي وجود أي مشكلات مالية له مع الهلال

وتابع لاعب الهلال السابق: "آمل أن تلتقي مساراتنا مرة أخرى في المستقبل، لا يمكنني السماح لأي شخصٍ أن يقول شيئاً سيئاً عن هذا النادي، الذي هو عزيز على قلبي إلى الأبد، المجد أزرق".