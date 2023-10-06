رياضة

"بافيتيمبي غوميز" ينفي وجود أي مشكلات مالية له مع الهلال

لاعب الهلال السابق الفرنسى بافيتيمبي غوميز
لاعب الهلال السابق الفرنسى بافيتيمبي غوميز

علّق الفرنسى بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال السابق، على أنباء وجود مشكلات مالية مع الهلال، وعن حقيقة رفع اللاعب قضية للحصول على مستحقاته المالية.

وقال بافيتيمبي، بحسابه الشخصي، عبر منصة "إكس": "لم أواجه أي مشكلات مالية مع الهلال، لقد أُتيحت لي فرصة اللعب لهذا النادي الرائع مع إدارة رائعة محترفة للغاية وصادقة وتفي بكل الوعود التي قطعتها".

وأضاف اللاعب الفرنسي: "حتى إنه عُرض علي العمل في النادي في الصيف الماضي، لكنني أردت أن ألعب كرة القدم ولسوء الحظ، لم أستطع القبول".

وتابع لاعب الهلال السابق: "آمل أن تلتقي مساراتنا مرة أخرى في المستقبل، لا يمكنني السماح لأي شخصٍ أن يقول شيئاً سيئاً عن هذا النادي، الذي هو عزيز على قلبي إلى الأبد، المجد أزرق".

الهلال
لاعب الهلال السابق
الفرنسى بافيتيمبي غوميز

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