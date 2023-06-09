أخضر السيدات الكروي يتقدم مرتبة في التصنيف العالمي لشهر يونيو

وتعد السعودية مثالًا صارخًا لقدرة كرة القدم على الإلهام؛ فعلى سبيل المثال، أطلقت المملكة أول دوري للسيدات للدرجة الأولى والثانية يضم 25 فريقًا؛ (الدوري الممتاز والدوري الأول)، وشيدت مراكز لتدريب الفتيات البالغات ما بين 6 و17 سنة، واستحدثت منتخب السيدات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من ألف مدرب مقارنة بـ119 في 2021، وهم يملكون تراخيص مختلفة، وهناك أيضًا 50 ألف فتاة في دوري المدارس، كما أن عدد الحكام ارتفع بـ 66 بالمائة وعدد الأندية بـ 56 بالمائة في مدة قصيرة.