أخضر السيدات الكروي يتقدم مرتبة في التصنيف العالمي لشهر يونيو

تقدم المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم مرتبة في التصنيف العالمي للسيدات، الصادر اليوم الجمعة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر يونيو الجاري.
وبات المنتخب السعودي في المركز 170 عالمياً، بعدما كان في التصنيف الماضي الصادر في مارس 2023 بالمركز الـ171 عالمياً.
يشار إلى أن المنتخب السعودي للسيدات، دخل رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.
وتعد السعودية مثالًا صارخًا لقدرة كرة القدم على الإلهام؛ فعلى سبيل المثال، أطلقت المملكة أول دوري للسيدات للدرجة الأولى والثانية يضم 25 فريقًا؛ (الدوري الممتاز والدوري الأول)، وشيدت مراكز لتدريب الفتيات البالغات ما بين 6 و17 سنة، واستحدثت منتخب السيدات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من ألف مدرب مقارنة بـ119 في 2021، وهم يملكون تراخيص مختلفة، وهناك أيضًا 50 ألف فتاة في دوري المدارس، كما أن عدد الحكام ارتفع بـ 66 بالمائة وعدد الأندية بـ 56 بالمائة في مدة قصيرة.
وقد مرّ ما يقارب ثلاثة أشهر منذ آخر إصدار للتصنيف العالمي للسيدات، وقد تم إجراء ما لا يقل عن 101 مباراة خلال هذه المدة، كان منها مباريات ودية استعدادًا لنهائيات السيدات 2023 إضافة إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة الأولمبية لكرة قدم السيدات باريس 2024 التي كنت ضمن أجندة المنتخبات الوطنية، وقد أدت هذه المواعيد إلى إحداث بعض التغييرات على الترتيب الدولي للمنتخبات.
وقد حافظت المنتخبات الخمسة المتصدرة على ترتيبها، حيث الولايات المتحدة تحتل المركز الأول يليها رباعي أوروبي يتكون من ألمانيا بالمركز الثاني، والسويد بالمركز الثالث، وإنجلترا بالمركز الرابع، وفرنسا بالمركز الخامس، لكن المراكز التي تليها عرفت الكثير من التغيرات فإسبانيا تحتل المركز السادس، وخلفها كندا بالمركز السابع، ثم البرازيل بالمركز الثامن، وهولندا بالمركز التاسع، شأنهم في ذلك شأن جميع المنتخبات المحتلة للمراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي.
وإذا كان كل من الدانمارك ونيجيريا والفلبين استطاعت أن تتميز وتجد لها موطئ قدم بين كبار الترتيب العالمي، فإن التغييرات الكبرى تظهر على ما بعد المركز الخمسين.
وحققت منتخبات إيران ولبنان وباكستان تقدماً مهماً، فيما كان أهم تقدم هو ذلك الذي حققه منتخب بوتان، بعد الانتصارات التي حققها على حساب كل من منتخبي الأردن وتيمور الشرقية، وبالمقابل تراجع منتخب إندونيسيا بستة مراكز.
كما تمكن 11 منتخبًا من تحقيق رقم قياسي من النقاط في التصنيف العالمي، فقد حقق ذلك منتخبات إسبانيا وجمهورية أيرلندا وسلوفينيا والفلبين وزامبيا وكمبوديا وقبرص ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وبوتان.
وفى الأخير، حقق كل من منتخب سلوفينيا (39) والفلبين (46) وكمبوديا (118) والسعودية (170) أفضل ترتيب لكل منها في التصنيف العالمي.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الترتيب تغيرات جذرية نظرًا لاقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا 2023.
وسيتم نشر النسخة القادمة من تصنيف FiFA العالمي في 25 أغسطس 2023.