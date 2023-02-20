الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد التشكيل الجديد لاتحادي الرماية والشطرنج

وضم المجلس الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود نائبًا للرئيس، وعضوية: العميد خالد بن عبدالله بن حمد الخيطان، ورائد بن عبدالله بن إبراهيم بن أحمد، والعقيد عماد بن سعود أبو حيمد، وشيخة بنت عبدالله بن إبراهيم الجبير، وسعيد بن مقبل بن ذياب المطيري (ممثل لجنة اللاعبين).