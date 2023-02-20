الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد التشكيل الجديد لاتحادي الرماية والشطرنج

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاثنين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد السعودي للرماية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وضم المجلس الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود نائبًا للرئيس، وعضوية: العميد خالد بن عبدالله بن حمد الخيطان، ورائد بن عبدالله بن إبراهيم بن أحمد، والعقيد عماد بن سعود أبو حيمد، وشيخة بنت عبدالله بن إبراهيم الجبير، وسعيد بن مقبل بن ذياب المطيري (ممثل لجنة اللاعبين).
كما اعتمدت اللجنة؛ التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، برئاسة عبدالله بن سالم الوحشي، وعضوية: معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعثمان بن طارق القصبي، وعلي بن عبدالله الزيد، وياسر بن مطلق العتيبي، وأماني بنت يحيى الأنصاري، والمهندس موسى بن بندر الثعيلي، والمهندس عبدالعزيز بن فهد بن سلطان.
وتضمنت القرارات، تعيين عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أحمد بن عبد العزيز المقيرن رئيسًا للاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية، وعبد الرحيم بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيسًا للاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وخالد بن سليمان الفهيد رئيسًا للاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، وخالد بن مسعود الهاجري رئيسًا للاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، ومحسن بن أحمد آل إسماعيل رئيسًا للاتحاد السعودي للبوتشيا.