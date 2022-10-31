دورة الألعاب السعودية 2022 .. تتويج الفائزين في منافسات المصارعة والجمباز

اختتمت مساء اليوم الاثنين، منافسات الجمباز ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
وفي الأرينا بجامعة الملك سعود، اختتمت منافسات المصارعة الرومانية التي استمرت على مدار يومين، وحقق اللاعب ريان مازن هوساوي الميدالية الذهبية لوزن 60 كجم، فيما حلّ مشعل عبدالله الجيزاني في المركز الثاني، تلاه منذر جندو وفيصل خالد الدوسري في المركز الثالث.
وفي وزن 70 كجم، حصد اللاعب محمد خلف الميدالية الذهبية، تلاه مسفر السبيعي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ أحمد فوزي وبسام هوساوي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي وزن 80 كجم، حقق اللاعب حسن برناوي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء اللاعب محمود محمد في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ عبدالله الدوسري ومنصور عبده في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي وزن 90 كجم، حصد اللاعب رضا المغربي المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني فيصل جمعان، وجاء عمار هوساوي ومحمد عبد العزيز في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي وزن فوق 90 كجم، حصد اللاعب محمد الغزالي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء إبراهيم محمد فلاتة في المركز الثاني والميدالية الفضية، وغازي عبي بن بكر ورشاد علي العواجي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتوج الفائزين الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وفهد الفراج، رئيس مجلس الاتحاد السعودي للمصارعة، وأمل باعطية، عضو مجلس الاتحاد السعودي للمصارعة.
وأسفرت منافسات الجمباز التي أُقيمت في صالة الجمباز بملعب الأمير فيصل بن فهد، عن فوز عبد العزيز الجهني بالميدالية الذهبية لمنافسات الأرضي، تلاه جعفر الصائغ في المركز الثاني، ثم مناف العمري في المركز الثالث، وفي منافسات حصان الحلق فاز اللاعب كاظم آل نتيف بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه حبيب صويلح في المركز الثاني، ثم يزن باريان في المركز الثالث.
وفي منافسات الحلق فاز اللاعب علي آل مبيريك بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه ناصر السميري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ حسين المويس في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتوج الفائزين سليمان الجاسر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، وعبد العزيز المسعد، وكيل شؤون الرياضة والشباب، وفهد الفرج المدير التنفيذي للعبة الجمباز.