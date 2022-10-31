دورة الألعاب السعودية 2022 .. تتويج الفائزين في منافسات المصارعة والجمباز

وأسفرت منافسات الجمباز التي أُقيمت في صالة الجمباز بملعب الأمير فيصل بن فهد، عن فوز عبد العزيز الجهني بالميدالية الذهبية لمنافسات الأرضي، تلاه جعفر الصائغ في المركز الثاني، ثم مناف العمري في المركز الثالث، وفي منافسات حصان الحلق فاز اللاعب كاظم آل نتيف بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه حبيب صويلح في المركز الثاني، ثم يزن باريان في المركز الثالث.