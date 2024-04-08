بـ 29 هدفاً.. "رونالدو" يواصل انفراده بصدارة هدّافي الدوري بعد الجولة الـ 27

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر يتصدّر قائمة هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة الـ 27 بتسجيله 29 هدفاً.
واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش؛ لاعب الهلال برصيد 22 هدفاً، في حين جاء المغربي عبد الرزاق حمدالله؛ لاعب الاتحاد، ثالثاً برصيد 18 هدفاً.
وجاء بالمركز الرابع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر برصيد 16 هدفاً، في حين حل بالمركز الخامس الكاميروني جورج نكودو؛ لاعب ضمك برصيد 15 هدفاً.
وجاء بالمركز السادس فراس البريكان؛ لاعب الأهلي، برصيد أهداف بلغ 14 هدفاً، بينما وقع بالمركز السابع كلٌ من سالم الدوسري؛ ومالكوم؛ لاعبا الهلال برصيد 13 هدفاً.