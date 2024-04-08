بـ 29 هدفاً.. "رونالدو" يواصل انفراده بصدارة هدّافي الدوري بعد الجولة الـ 27

وجاء بالمركز السادس فراس البريكان؛ لاعب الأهلي، برصيد أهداف بلغ 14 هدفاً، بينما وقع بالمركز السابع كلٌ من سالم الدوسري؛ ومالكوم؛ لاعبا الهلال برصيد 13 هدفاً.