رياضة
خلال "الميركاتو الصيفي".. الأهلي يعلن تعاقده مع التركي "ميريح ديميرال"
أعلن نادي الأهلي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من أتالانتا الإيطالي.
ورحب الأهلي عبر حسابه على منصة (إكس) باللاعب الجديد من خلال نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتدياً قميص الأهلي، وعلق النادي قائلاً: "محـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا .. ديميرال_أهلاوي".
يشار أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يلعب مع نادي أتلانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018 .
ونجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو .