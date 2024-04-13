الأهلي مهتم بضم "أوغوركان كاكير" حارس مرمى طرابزون سبور التركي

دخل مسؤولو النادي الأهلي السعودي في سباق المنافسة مع سلتيك الاسكتلندي للتعاقد مع "أوغوركان كاكير" حارس مرمى طرابزون سبور التركي.
وأفاد موقع "thecelticbhoys" بأن الأهلي يستهدف التعاقد مع حارس المرمى التركي، وعلى استعداد لدفع مبلغ مناسب للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.
وأشار ذات الموقع إلى أن طرابزون سبور قد حدد مبلغًا يقارب الـ15 مليون يورو لبيع عقد حارس فريقهم؛ مما يصعّب على سلتيك إكمال المفاوضات.
وانضم أوغوركان كاكير البالغ من العمر 28 عامًا، لصفوف طرابزون سبور في 2014، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2019.