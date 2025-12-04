للحفاظ على الصدارة.. "الأخضر" يواجه جزر القمر في كأس العرب

أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره جزر القمر غدًا الجمعة، عند الساعة 9:30 مساءً على ملعب البيت في الخور، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.
وتدرّب الأخضر مساء اليوم الخميس على ملاعب التدريب في نادي السد، تحت إشراف مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز؛ إذ بدأت الحصة بمران الإحماء، أعقبه مران في مربعات تكتيكية، ثم تدريبات على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.
ويتصدّر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 3 نقاط بعدما تجاوز محطة عُمان، فيما يخوض منتخب جزر القمر اللقاء دون نقاط إثر خسارته أمام المغرب في الجولة الأولى.
يُذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ إلى جانب منتخبات المغرب، عُمان، وجزر القمر.