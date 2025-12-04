للحفاظ على الصدارة.. "الأخضر" يواجه جزر القمر في كأس العرب

وتدرّب الأخضر مساء اليوم الخميس على ملاعب التدريب في نادي السد، تحت إشراف مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز؛ إذ بدأت الحصة بمران الإحماء، أعقبه مران في مربعات تكتيكية، ثم تدريبات على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.