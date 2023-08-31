الاحتراف تحذف فقرتين من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. تعرف عليهما

قرّر مجلسُ إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد التشاور مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حذفَ الفقرة "9" الواردة في المادة "10" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على: "عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية"، وحذف الفقرة "17" الواردة في المادة "11" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على: "عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم إلى المنتخب الوطني، يجـوز للجنـة إيقاع العقوبـات الواردة فـي الفقرة "2" مـن المادة الرابعـة والسـتين من اللائحة".