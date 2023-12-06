بحضور مديري الفرق وممثلي الفرق.. المسابقات والفنية تعقدان ورشة عمل لمناقشة أعداد اللاعبين

وتمت خلال الورشة مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسابقات الفئات السنية، حيث ناقشت اللجنة وسائل تطوير المنتخبات الوطنية السنية بما يخدم اللاعبين والأندية، على أن يتم رفع التوصيات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بناءً على ما جاء في الورشة.