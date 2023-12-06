بحضور مديري الفرق وممثلي الفرق.. المسابقات والفنية تعقدان ورشة عمل لمناقشة أعداد اللاعبين

عقدت لجنة المسابقات والإدارة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة عدد اللاعبين في بطولات الفئات السنية للمواسم المقبلة، بحضور مديري الفرق وممثلي فرق بحضور مديري الفرق وممثلي فرق الفئات السنية.
وتمت خلال الورشة مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسابقات الفئات السنية، حيث ناقشت اللجنة وسائل تطوير المنتخبات الوطنية السنية بما يخدم اللاعبين والأندية، على أن يتم رفع التوصيات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بناءً على ما جاء في الورشة.
وكان الاتحاد السعودي أعلن في وقت سابق عن اعتماد مشروع تطوير بطولات الفئات السنية ابتداءً من موسم 2024/2025 ويشمل المشروع إضافة فئات عمرية وتغييرات في عدد الفرق وعدد الصاعدين والهابطين في الدوريات.
ويهدف المشروع إلى تطوير واستمرارية لاعبي الفئات السنية ومواكبة الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.