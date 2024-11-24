في الجولة الخامسة من "نخبة آسيا": سباق التربُّع على القمة شعار الأهلي والنصر.. أمام العين والغرافة

ويغيب عن الأهلي مدافعه "ريان حامد"؛ لمعاناته من تمزق في مفصل القدم، فيما يبتعد مدافع العين، البرتغالي "فابيو كاردوسو"، عن الموقعة الآسيوية إثر تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.