في الجولة الخامسة من "نخبة آسيا": سباق التربُّع على القمة شعار الأهلي والنصر.. أمام العين والغرافة

يواجه فريقُ الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، ضيفَه العين الإماراتي حامل اللقب، غدًا الاثنين، في افتتاح الجولة الخامسة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.
يلعب الأهلي المواجهة بحضور واثق بعد الفوز بمبارياته الأربع الماضية، متطلعًا لانتصار خامس هو الأول على العين؛ إذ سبق أن تعادل معه مرتين وخسر مرتين.
ويغيب عن الأهلي مدافعه "ريان حامد"؛ لمعاناته من تمزق في مفصل القدم، فيما يبتعد مدافع العين، البرتغالي "فابيو كاردوسو"، عن الموقعة الآسيوية إثر تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.
ولم يذق العينُ طعمَ الفوز منذ انطلاق البطولة؛ إذْ تعرّض لهزيمة نكراء أمام النصر السعودي بخماسية مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وكان قد خسر "4-5" أمام الهلال أيضًا.
لكن الفريق الإماراتي لم يخسر أمام الفرق السعودية سوى 4 مرات في 22 مواجهة على أرضه، مرتين أمام الهلال، ومرة أمام كل من النصر والشباب.
في الجانب الآخر يستهدف النصرُ السعودي الصدارةَ في حال تعثّر منافسيه، وذلك حين يواجه الغرافة في الدوحة، غدًا الاثنين.
لكن الفريق السعودي يدخل المباراة من دون نجمه البرازيلي "أندرسون تاليسكا" بسبب الإصابة، كما المدافع الإسباني "إيميريك لابورت"، إضافة لسامي النجعي.
وعلى الرغم من البداية القوية للإيطالي "ستيفانو بيولي" في قيادة النصر وتحقيق سبعة انتصارات متتالية؛ تراجعت النتائج ولم يحقق الفريق سوى انتصارين في آخر ست مباريات، وخسر مباراته الأخيرة أمام القادسية في الدوري، الجمعة الماضي.
وكان النصر قد ودع منافسات كأس الملك من ثمن النهائي على يد التعاون في أول خسارة محلية ينالها بيولي منذ توليه المهمة خلفًا للبرتغالي "لويس كاسترو".