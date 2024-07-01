الاتفاق وحراء إلى نهائي الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

اختتمت منافسات دور المجموعات من نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.
وحقق فريق حراء فوزاً على نظيره السلام بنتيجة 11-3، فيما تغلب نجد على نظيره التعاون بنتيجة 3-2.
وكانت منافسات الجولة الثالثة انطلقت السبت بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث فاز الاتفاق على الوطن بنتيجة 3-2 فيما تغلب الغزوة على المحمل بنتيجة 10-5.
وحجز الاتفاق وحراء مقعدهما في المباراة النهائية التي ستقام في يوم 4 يوليو الجاري، ويواجه الغزوة نظيره السلام لتحديد المركز الثالث والرابع، وفي تحديد المركز الخامس والسادس يلتقي المحمل والتعاون، ويلعب الوطن مع نجد لتحديد المركز السابع والثامن.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيداً لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.