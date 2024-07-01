الاتفاق وحراء إلى نهائي الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

وحجز الاتفاق وحراء مقعدهما في المباراة النهائية التي ستقام في يوم 4 يوليو الجاري، ويواجه الغزوة نظيره السلام لتحديد المركز الثالث والرابع، وفي تحديد المركز الخامس والسادس يلتقي المحمل والتعاون، ويلعب الوطن مع نجد لتحديد المركز السابع والثامن.