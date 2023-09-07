"رومانو": "الاتفاق" أنهى صفقة "ديماراي غراي" لاعب إيفرتون وسيتم تقديمه اليوم

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتفاق، في التعاقد مع الإنجليزي ديماراي غراي، لاعب إيفرتون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وشدد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين على أنه سيتم تقديم ديماراي غراي كلاعب جديد للاتفاق اليوم، بعد إتمام الصفقة، والانتهاء من الكشف الطبي.
وأشار في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن الطرفين اتفقا على صفقة مقابل 10 ملايين دولار، لانتقال اللاعب إلى الاتفاق بصفة دائمة من إيفرتون، لمدة 4 مواسم.
وانضم ديماراي غراي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي، في يوليو 2021، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.
وبدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته الكروية في 2013 مع نادي برمنغهام سيتي، حتى انتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي في 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو.