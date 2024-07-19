الاتحاد يُدشِّن طقمه الأساسي لفِرق كرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025

أزاح نادي الاتحاد الستار عن طقمه الجديد لموسم 2024 - 2025 مـن تنفيـذ شركـة نـايكي، الذي واصل من خلاله العميـد الحفاظ على موروثه الأصيـل الذي عشقته جماهيره، وهتفت له طيلة 97 عامًا، وأصبح سمة ثابتة عبر تاريخه، تعكس عراقته، التي امتزجت في الطقم الجديد بروح البلد الذي انطلق منه الاتحاد بطابعه المعماري الفريد، برواشينه التي تعد أيقونة لتاريخ جدة التراثي في مبانيها؛ ليظهر المقلم بتداخل متناغم بين الأصفر والأسود مستوحى من الرواشين.
وقد نُقشت هذه التفاصيل على خامات عالية الجودة والتقنية، استُخدمت في إنتاج الطقم؛ لضمان الأداء بشكل مثالي داخل الملعب وخارجه.
وحرص النادي على تقديم طقمه الجديد بشكل مميز، بمشاركة أبرز نجومه من اللاعبين واللاعبات، الذين عاشوا تجربة ممتعة في جلسات التصوير التي تمت في وسط جدة التاريخية، وبين أزقتها ومبانيها العتيقة، بالتعاون مع شركة تطوير البلد (الراعي الرسمي للنادي).
وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي، السيد دمينجوس أوليفيرا، أن فترة التحضير لتقديم الطقم الجديد شهدت العديد من جلسات العمل مع "نايكي" من أجل ضمان الوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في الطقم الجديد، مع الحفاظ على القيم الراسخة للطقم الأساسي، التي تُمثل هوية يتفرد بها نادي الاتحاد، بعد أن حافظ عليها لما يقارب قرن من الزمن.
وتابع السيد أوليفيرا قائلاً: عملنا في الطقم الجديد على مزج عراقة نادي الاتحاد بتاريخ المنطقة التي انطلق منها، مع روح عصرية تصنع التجديد والابتكار من أجـل الظهور بمنتج يعكس رؤية النادي في الانطلاق من قاعدة تاريخه العظيم نحو المزيد من المجد والتطور في العصر الحالي والمستقبل. وتم الاهتمام بالتفاصيل كافة من حيث درجة الألوان وتداخلها في الخط الفاصل بينها بالطريقة ذاتها التي تتداخل فيها العمدان الخشبية في رواشين مباني جدة.
ولأول مرة سوف يتم تقديم الطقم الأساسي بثلاث فئات: الطقم الأساسي الرسمي المطابق لما سوف يرتديه اللاعبون، وفئة الملعب، وفئة الجماهير؛ لتعزيز شمولية المنتج.