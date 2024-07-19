الاتحاد يُدشِّن طقمه الأساسي لفِرق كرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي، السيد دمينجوس أوليفيرا، أن فترة التحضير لتقديم الطقم الجديد شهدت العديد من جلسات العمل مع "نايكي" من أجل ضمان الوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في الطقم الجديد، مع الحفاظ على القيم الراسخة للطقم الأساسي، التي تُمثل هوية يتفرد بها نادي الاتحاد، بعد أن حافظ عليها لما يقارب قرن من الزمن.