في ختام "جولة يوم العَلَم".. الرائد يعود لسكة الانتصارات ويزيد من متاعب العدالة

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الثلاث الماضية؛ وذلك بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه العدالة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة جولة "يوم العَلم".
تقدَّم الضيوف أولاً عن طريق المغربي محمد فوزير في الدقيقة السابعة من الوقت البديل لمجريات الشوط الأول، وذلك بعد أن تابع تصويبة الروماني ألكسندر ميتريتا المرتدة من العارضة برأسه داخل الشباك.
وزادت أوضاع فريق العدالة صعوبة بعد أن أشهر حكم المباراة السلوفيني ماتي جوغ البطاقة الصفراء الثانية لقائد الفريق أحمد السلطان؛ ليُطرد إثرها في الدقيقة الـ63 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة الـ85 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة فريق الرائد نتيجة عرقلة ميتريتا من قِبل المدافع عبدالعزيز الدوسري، انبرى لتنفيذها جوليو تفاريس، وصوبها بقوة داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للضيوف.
وأطلق منصور البيشي رصاصة الرحمة في مرمى العدالة بتسجيله ثالث الأهداف للرائد من تصويبة قوية، وذلك في الدقيقة (الـ90+7).
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة؛ صعد بها ثلاثة مراكز على سُلم الترتيب؛ ليصبح في المركز التاسع، بينما توقف رصيد العدالة عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).