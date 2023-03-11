في ختام "جولة يوم العَلَم".. الرائد يعود لسكة الانتصارات ويزيد من متاعب العدالة

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الثلاث الماضية؛ وذلك بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه العدالة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة جولة "يوم العَلم".