في العاصمة الرياض.. فعاليات مصاحبة ترافق بطولة السعودية المفتوحة للجولف

كما سيقدم في ساحة البازار، تجربة تسوق فريدة وتقليدية تتميز بالحِرَف اليدوية والفنون والهدايا التذكارية، إلى جانب المنسوجات والمجوهرات التقليدية المصنوعة يدويًّا، والتي تعكس التراث السعودي الغني حيث يفتح البازار أبوابه من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً في كل يوم من أيام البطولة.