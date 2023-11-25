البارالمبية الآسيوية تكرّم "الفيصل".. و"ابن جلوي" يوقع اتفاقية مع الكوريين

كرّمت اللجنة البارالمبية الآسيوية، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالجائزة التقديرية البارالمبية الآسيوية نظير دعمه واهتمامه بالرياضة البارالمبية في المملكة -بشكل خاص- والقارة الآسيوية -بشكل عام- على النحو الذي أسهم في زيادة التطور والاهتمام بهذه الرياضة في مختلف دول آسيا، وتسلمها نيابة عنه نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر والجمعية العمومية الانتخابية للجنة البارالمبية الآسيوية (الرياض 2023) بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة وممثلي اللجان البارالمبية الآسيوية الـ45 الذي يستمر على مدى أربعة أيام بمدينة الرياض.
ونيابة عن الفيصل، قدم الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير لمسؤولي الرياضة البارالمبية بالقارة الآسيوية، وبالأخص رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد، الذين يواصلون العمل من أجل تقديم تجربة رياضية فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا، الأمر الذي أكده النجاح الكبير لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي اختتمت أخيرًا في مدينة هانغتشو الصينية.
كما رحب "ابن جلوي" بأعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية في المملكة، وجهة أهم الأحداث والفعاليّات الرياضية العالمية الكبرى، والتي أصبحت عنوانًا ذهبيًا للإنجازات، بفضل الدعم السخي واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، معلنًا افتتاح أعمال المؤتمر والجمعية العمومية الآسيوية.
من جهة أخرى قدم ماجد راشد، الشكر والتقدير للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نظير استضافتها لمؤتمر وعمومية البارالمبية الآسيوية، مؤكدًا أن اللجنة البارالمبية الآسيوية ستقدم أقصى إمكاناتها وخبراتها التي تُسهم في تحقيق التطور الرياضي البارالمبي بالمملكة، على النحو الذي يحقق أهداف القطاع الرياضي لرؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، وقع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس اللجنة البارالمبية الكورية الجنوبية السيد جونغ جين أون، اتفاقية تعاون بين اللجنتين، على هامش أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز سبل التعاون الرياضي بين المملكة من جهة، وكوريا الجنوبية من جهة أخرى، حيث تعد كوريا من الدول المتميزة آسيويًا وعالميًا في الرياضات البارالمبية، بنيلها المركز الرابع في جدول الترتيب العام لاسياد هانغتشو 2022 البارالمبية.