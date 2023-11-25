البارالمبية الآسيوية تكرّم "الفيصل".. و"ابن جلوي" يوقع اتفاقية مع الكوريين

ونيابة عن الفيصل، قدم الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير لمسؤولي الرياضة البارالمبية بالقارة الآسيوية، وبالأخص رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد، الذين يواصلون العمل من أجل تقديم تجربة رياضية فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا، الأمر الذي أكده النجاح الكبير لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي اختتمت أخيرًا في مدينة هانغتشو الصينية.