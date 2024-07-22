الفيصل يصل إلى باريس لترؤس بعثة المملكة في الأولمبياد

يستعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية (الرياض 2025)، في الجلسة الـ142 لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في باريس غداً الثلاثاء.
ويضم الوفد الرسمي لسموه، سمو نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو اللجنة الأولمبية الدولية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
وتستعرض الجلسة، ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية (الرياض 2025)، تمهيداً للمصادقة على الاستضافة، ومستجدات النسخة الحالية من أولمبياد باريس، وإعلان المدن الفائزة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ26 عام 2030، والألعاب الأولمبية الشتوية الـ27 عام 2034م.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلنت منتصف شهر يوليو الجاري، بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تنظيم واستضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى العام المقبل.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وصل للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 (باريس 2024)؛ التي تفتتح يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.
وتشارك المملكة في الدورة بـ10 لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات التايكوندو، وقفز الحواجز، وألعاب القوى، والسباحة.