الفيصل يصل إلى باريس لترؤس بعثة المملكة في الأولمبياد

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وصل للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 (باريس 2024)؛ التي تفتتح يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.