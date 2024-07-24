الباراغوانية "جيسيكا مارتينيز" هلالية حتى 2025

أعلن نادي الهلال تعاقده مع لاعبة منتخب الباراغواي "جيسيكا مارتينيز" لمدة موسم واحد، قادمة من نادي ليفانتي لاسبلانس الإسباني، لتعزيز صفوف الفريق الكروي النسائي الأول النادي، بحسب ما كشفه عنه حساب الفريق.
ونشر الحساب الرسمي لفريق سيدات الهلال بيانًا عبر منصة (إكس): قال فيه "أتم الهلال مساء اليوم الأربعاء إجراءات توقيع عقد اللاعبة الدولية الباراغوانية "جيسيكا مارتينيز"، قادمة من نادي ليفانتي لاسبلانس الإسباني.
وأضاف البيان: "يمتد عقد اللاعبة "جيسيكا" لمدة موسم رياضي واحد، وقد جرت مراسم التوقيع في مقر إدارة كرة القدم الرئيس لسيدات الهلال في كلية العناية الطبية بالعاصمة الرياض.
يُذكر، أن فريق الهلال للسيدات احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، برصيد 21 نقطة.