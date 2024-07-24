الباراغوانية "جيسيكا مارتينيز" هلالية حتى 2025

أعلن نادي الهلال تعاقده مع لاعبة منتخب الباراغواي "جيسيكا مارتينيز" لمدة موسم واحد، قادمة من نادي ليفانتي لاسبلانس الإسباني، لتعزيز صفوف الفريق الكروي النسائي الأول النادي، بحسب ما كشفه عنه حساب الفريق.