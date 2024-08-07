تايكوندو باريس.. تعرّف على موعد اللقاء المرتقب للسعودية دنيا أبو طالب في ربع النهائي

تُواجه لاعبة التايكوندو السعودية دنيا علي أبو طالب حاملة ذهبية طوكيو التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت في ربع نهائي منافسات (وزن- 49 كجم) ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن من المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة في الساعة 3:53 اليوم.
يشار إلى أن "دنيا" حققت انتصارًا في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكواندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وخلال النزال الذي جرى ظهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكواندو السعودية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل لدور ربع النهائي من المنافسات.