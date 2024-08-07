رياضة

تايكوندو باريس.. تعرّف على موعد اللقاء المرتقب للسعودية دنيا أبو طالب في ربع النهائي

بعد فوزها على الإسرائيلية ستلاقي حاملة ذهبية طوكيو التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت
دنيا أبوطالب
دنيا أبوطالب

تُواجه لاعبة التايكوندو السعودية دنيا علي أبو طالب حاملة ذهبية طوكيو التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت في ربع نهائي منافسات (وزن- 49 كجم) ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن من المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة في الساعة 3:53 اليوم.

يشار إلى أن "دنيا" حققت انتصارًا في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكواندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وخلال النزال الذي جرى ظهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكواندو السعودية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل لدور ربع النهائي من المنافسات.

دنيا أبوطالب
أولمبياد باريس 2024

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org