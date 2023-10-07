أخضر الصالات يدشن تصفيات كأس آسيا أمام أفغانستان ..غدًا في صالة وزارة الرياضة

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد عند الساعة السابعة مساءً بنظيره منتخب أفغانستان، في صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في الدمام، في افتتاح مبارياتهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2023.