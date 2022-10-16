أسقطه بثلاثية.. أبها يزيد من متاعب الباطن

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم، صحوته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي.
تقدم صالح العمري لأبها في الدقيقة 35 من تصويبه قوية من على مشارف منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.
وأضاف النجم التونسي سعد بقير الهدف الثاني للضيوف من ركلة حرة ثابتة نفذها بطريقة رائعة عجز الحارس مشعل الهريس من التصدي لها عند الدقيقة 70.
وعزز عبدالفتاح أدم تقدم أبها بالهدف الثالث بعد 4 دقائق حينما تلقى تمريرة طولية من أمين عطوشي كسر على إثرها مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويرواغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية، وقلص راكان الشملان النتيجة لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة طرد مدافع الباطن عثمان عوض بالدقيقة 71 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 10 نقاط بالمركز التاسع بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة بالمركز السادس عشر والأخير.