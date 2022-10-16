أسقطه بثلاثية.. أبها يزيد من متاعب الباطن

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم، صحوته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي.