عرض إماراتي لـ "حمدالله".. اللاعب وافق وإدارة الاتحاد ترفض

كشفت تقارير إعلامية عن تقدم أحد أندية الدوري الإماراتي بعرض لنادي الاتحاد للتعاقد مع لاعب الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وبحسب الإعلامي الإماراتي سعيد الشامسي فإن إدارة نادي الاتحاد رفضت العرض المقدم من النادي الإماراتي رغم موافقة حمدالله الانتقال إلى الدروي الإماراتي.
وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب الـ32 عاماً، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر.
وتعمل إدارة الاتحاد للاستغناء عن أحد أجانب الفريق الذي يعد حمدالله أحدهم بجانب الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو، وكورنادو ورومارينهو ومارسيلو غروهي ولويز فيليبي .