عرض إماراتي لـ "حمدالله".. اللاعب وافق وإدارة الاتحاد ترفض

وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب الـ32 عاماً، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر.