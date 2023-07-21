فجر غد السبت.. الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي في مواجهة كروز المكسيكي

وأعلنت إدارة فريق إنتر ميامي، موعد ظهور ميسي الأول مع الفريق؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكلٍ كبير، حيث ارتفعت الأسعار من 40 دولاراً الى 500 دولار، وتمّت إعادة بيع بعض التذاكر من قِبل الجماهير بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للتذكرة الواحدة، وفقاً لتقارير أمريكية.