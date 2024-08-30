"الأخضر" يُدشِّن تدريباته في جدة استعدادًا للقاء إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

دشَّن المنتخب السعودي مساء أمس الجمعة معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.