"الأخضر" يُدشِّن تدريباته في جدة استعدادًا للقاء إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

"الأخضر" يُدشِّن تدريباته في جدة استعدادًا للقاء إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم
دشَّن المنتخب السعودي مساء أمس الجمعة معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر نظيره منتخب إندونيسيا في الخامس من شهر سبتمبر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على استاد داليان سويوان.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم أولى حصصهم التدريبية على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها طُبِّق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يُجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السابعة مساء.