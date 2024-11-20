مدرب القادسية: مواجهة نجوم مثل كريستيانو وماني وتاليسكا يمثل تحدياً كبيراً

قال الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية قبل لقاء النصر " دورياً " :" المباراة تمثل تحدياً كبيراً للفريق ولي شخصياً، خاصة بمواجهة فريق قوي ومدرب مميز مثل بيولي الذي أحدث تغييراً سريعاً في النصر ".
جاء حديث المدير الفني الإسباني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النصر ، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف:" استغلينا فترة التوقف الدولي لمنح اللاعبين المرهقين فرصة للراحة ثم عدنا للتدريبات بمستوى عال، مع التركيز على الاسترجاع البدني لضمان جاهزية الفريق، رغم عودة بعض اللاعبين من السفر الدولي، يعمل الجهاز الفني على تجهيزهم مع التأكيد أن ذلك ليس عذراً لعدم تقديم مباراة كبيرة".
وأتم :"مواجهة نجوم مثل كريستيانو، ماني، وتاليسكا تمثل تحدياً، لكن القادسية يركز على خطط مواجهة الفريق ككل وليس لاعبين معينين مستفيداً من لاعبيه القادرين على المنافسة، سعيد بأداء الفريق بشكل عام، لكن أطمح دائماً لتحقيق المزيد وتقديم الأفضل خاصة في مواجهة الفرق القوية ".
ويحل القادسية خامس الترتيب بـ19نقطة ضيفاً على نظيره النصر الثالث برصيد 22 نقطة ، الجمعة المقبل، على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً.