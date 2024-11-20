مدرب القادسية: مواجهة نجوم مثل كريستيانو وماني وتاليسكا يمثل تحدياً كبيراً

وأضاف:" استغلينا فترة التوقف الدولي لمنح اللاعبين المرهقين فرصة للراحة ثم عدنا للتدريبات بمستوى عال، مع التركيز على الاسترجاع البدني لضمان جاهزية الفريق، رغم عودة بعض اللاعبين من السفر الدولي، يعمل الجهاز الفني على تجهيزهم مع التأكيد أن ذلك ليس عذراً لعدم تقديم مباراة كبيرة".