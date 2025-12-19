النصر يدشّن تدريباته في "دار النصر"

واستعان المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس بعدد من لاعبي فئة الشباب لسد النقص الذي يعانيه الفريق، نتيجة غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخب السعودي، وهم: نواف العقيدي، وراغد النجار، وعبدالإله العمري، ونواف بوشل، وعبدالله الخيبري، عقب عودتهم مؤخرًا إلى الرياض بعد المشاركة في بطولة كأس العرب، التي حقق خلالها الأخضر المركز الثالث، إضافة إلى غياب السنغالي ساديو ماني المشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب.