النصر يدشّن تدريباته في "دار النصر"

استأنف فريق النصر الكروي الأول، اليوم الجمعة، تدريباته الاستعدادية خلال فترة التوقف في المنافسات، وذلك ضمن تحضيراته لمواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.
ودشّن النصر أولى حصصه التدريبية مساء اليوم على مقر تدريباته الجديد "دار النصر"، المجاور لملعب "الأول بارك" في جامعة الملك سعود.
واشتمل التدريب، الذي قاده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على تمارين إحماء، أعقبها تدريب فني للتحكم بالكرة، ثم تمارين لياقية، قبل تطبيق الجوانب التكتيكية.
واستعان المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس بعدد من لاعبي فئة الشباب لسد النقص الذي يعانيه الفريق، نتيجة غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخب السعودي، وهم: نواف العقيدي، وراغد النجار، وعبدالإله العمري، ونواف بوشل، وعبدالله الخيبري، عقب عودتهم مؤخرًا إلى الرياض بعد المشاركة في بطولة كأس العرب، التي حقق خلالها الأخضر المركز الثالث، إضافة إلى غياب السنغالي ساديو ماني المشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب.
ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الزوراء العراقي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في البطولة القارية.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، عقب ختام منافسات الجولة التاسعة، فيما يستعد لمواجهة فريق الأخدود يوم 27 ديسمبر الجاري على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.