بعد إتمام الفحوصات الطبية.. "إيفان راكيتيتش" لاعباً بـ "الشباب"

وانضم إيفان راكيتيتش؛ البالغ من العمر 35 عاماً لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادماً من برشلونة، ولعب سابقاً للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 حتى 2019.