بعد إتمام الفحوصات الطبية.. "إيفان راكيتيتش" لاعباً بـ "الشباب"

أتم الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لاعب وسط إشبيلية الإسباني، الفحوصات الطبية كلاعب جديد للشباب، حيث سيغادر النادي الإسباني وينتقل إلى الدوري السعودي.
وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"؛ بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن راكيتيتش أصبح رسمياً لاعب بدوري المحترفين السعودي بعقد ساري المفعول حتى يونيو 2025، لمدة سنة ونصف.
وانضم إيفان راكيتيتش؛ البالغ من العمر 35 عاماً لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادماً من برشلونة، ولعب سابقاً للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 حتى 2019.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدّر.