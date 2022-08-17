البشير والزهراني يرفعان الميداليات السعودية إلى 23.. وحامدي يبحث عن الذهب

رفع لاعبا المنتخب السعودي للكاراتيه سعود البشير وسلطان الزهراني الرصيد السعودي من الميداليات إلى 23 ميدالية (ذهبية واحدة و12 فضية و10 برونزيات) عندما حققا برونزيتي وزن تحت 60 كجم ووزن 75 كجم في منافسات الكاراتيه ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة (قونية2021) التي تختتم اليوم الخميس بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول العالم الإسلامي.
فيما خسر فهد الخثعمي أمام الأردني عبد الرحمن المنسافطة بنتيجة 7-3 في منافسات وزن تحت 67 كجم، وحصل مسفر الأسمري على 21.8 نقطة في منافسات الكاتا الفردي.
نال المنتخب السعودي للسهام، المركز الرابع في مسابقة القوس الأولمبي، عقب خسارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من نظيره البنغلاديشي 6-0.
وكان ثلاثي السهام الأولمبي والمكون من راشد السبيعي وعبد الرحمن الموسى ومنصور علوي قد وصل لهذا الدور، بفوزه على تشاد 6-0، ثم المنتخب الأوزبكي 5-1، ليخسر أمام نظيره الإندونيسي في نصف النهائي 6-2.
فيما خرج ثلاثي السهام عبدالعزيز الروضان ومعيض البقمي وعلي الشمراني من دور الثمانية لمنافسة القوس المركب بنيله 214 نقطة مقابل 229 لإيران.
حقق لاعب المنتخب السعودي يوسف بوعريش رقمًا سعوديًا جديدًا في نهائي سباق 50م فراشة بإنهائه السباق بزمن 24.63 ثانية بالمركز السابع.
وكان بوعريش قد وصل إلى النهائي بحلوله تاسعًا في الترتيب العام لتصفيات السباق بزمن 25.06 ثانية، ثم حلوله ثالثًا في نصف نهائي السباق بزمن 24.92 ثانية.
اختتم المنتخب السعودي للمبارزة، منافسته بالدورة، بمشاركته بثلاث مسابقات للفرق اليوم، حيث خسر في منافسات دور الـ8 لسلاح الابيه للرجال بنتيجة 37-38 أمام إيران، و24-45 أمام الفريق نفسه في منافسات السيدات.
وفي منافسات سلاح السايبر للرجال، نال المركز الخامس في الترتيب العام، بخسارة من أوزبكستان وانتصارين على الأردن والسنغال.
وستختصر المملكة مشاركاتها في اليوم الختامي للدورة بمشاركة وحيدة في القتال الفردي والكاتا الجماعي عبر اللاعب طارق حامدي وفرج الناشري بداية من التاسعة من صباح اليوم الخميس.