البشير والزهراني يرفعان الميداليات السعودية إلى 23.. وحامدي يبحث عن الذهب

رفع لاعبا المنتخب السعودي للكاراتيه سعود البشير وسلطان الزهراني الرصيد السعودي من الميداليات إلى 23 ميدالية (ذهبية واحدة و12 فضية و10 برونزيات) عندما حققا برونزيتي وزن تحت 60 كجم ووزن 75 كجم في منافسات الكاراتيه ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة (قونية2021) التي تختتم اليوم الخميس بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول العالم الإسلامي.