الإسباني "ألفارو موراتا" يتلقّى عرضًا ضخمًا من القادسية

ويمتدّ عقد "موراتا" صاحب الـ31 عامًا مع أتليتكو مدريد، حتى صيف 2024، الذي انضمّ إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014.