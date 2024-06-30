الإسباني "ألفارو موراتا" يتلقّى عرضًا ضخمًا من القادسية

بات مستقبل الإسباني "ألفارو موراتا"، مهاجم أتليتكو مدريد، موضع شك بعد اهتمام أندية الدوري السعودي الكبير بضمه.
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن "ميشيل جونزاليس" مدرب القادسية يحب "موراتا" ويرغب في تواجده بتشكيلة الفريق في الموسم المقبل.
وقالت ذات الصحيفة: إن إدارة القادسية قدمت بالفعل عرضًا للاعب الإسباني بعد التوقيع مع "ناتشو"؛ ما يشكك في استمرارية "موراتا" مع أتلتيكو.
وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن "موراتا" لا يمانع الانضمام إلى الدوري السعودي أو الدوري الإيطالي بفترة الانتقالات الصيفية.
ويمتدّ عقد "موراتا" صاحب الـ31 عامًا مع أتليتكو مدريد، حتى صيف 2024، الذي انضمّ إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014.