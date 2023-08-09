3 كؤوس تنتظر عشاق الخيل في موسم الطائف الجمعة والسبت المقبلين

وتنطلق سباقات الأسبوع بالحفل الـ28، غدًا الخميس، بمجموع جوائز يصل إلى 248 ألفًا، تزيد إلى 750 ألفًا في الحفل الـ29، وتبلغ 915000 ريال في الحفل الـ30، للأشواط التسعة من كل حفل.