أخضر الصالات يبحث عن انطلاقة قوية أمام اليابان في كأس آسيا

من جانبه أكّد أندريو الفاريز مدرب منتخب السعودية على أهمية هذه البطولة من أجل تطوير فريقه، وقال: نحن سعداء للمشاركة في هذه البطولة؛ حيث إن الظهور في كأس آسيا أمر مهم جدًّا بالنسبة لنا، نحن ندرك أنّ بقية منتخبات المجموعة أعلى منّا في التصنيف، ولكننا نريد أن نقدّم ما بوسعنا؛ حيث نتطلع للمنافسة مع هذه المنتخبات.