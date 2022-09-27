أخضر الصالات يبحث عن انطلاقة قوية أمام اليابان في كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة الصالات مواجهة قوية عندما يواجه اليابان، غدًا الأربعاء، على صالة الشيخ سعد العبد الله في الكويت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضًا فيتنام مع كوريا الجنوبية على نفس الصالة.
من جانبه أكّد أندريو الفاريز مدرب منتخب السعودية على أهمية هذه البطولة من أجل تطوير فريقه، وقال: نحن سعداء للمشاركة في هذه البطولة؛ حيث إن الظهور في كأس آسيا أمر مهم جدًّا بالنسبة لنا، نحن ندرك أنّ بقية منتخبات المجموعة أعلى منّا في التصنيف، ولكننا نريد أن نقدّم ما بوسعنا؛ حيث نتطلع للمنافسة مع هذه المنتخبات.
وأضاف: بدأنا الاستعداد للبطولة الشهر الماضي من خلال معسكر أسبوعين في السعودية، وركزنا خلاله على اللياقة البدنية والتكتيك، وشاركنا بعد ذلك في معسكر تدريبي بكرواتيا، ونحن راضون عن استعداداتنا رغم غياب بعض اللاعبين المهمين بسبب الإصابة.
وأوضح: من الناحية النظرية فإن مهمتنا صعبة من أجل التأهل للدور الثاني، ولكننا سنحاول ما وسعنا من أجل المنافسة.