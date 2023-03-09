في الجولة الأخيرة من كأس آسيا .. الأخضر الشاب يتعثر في محطة اليابان

تعثر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره منتخب اليابان بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا (المجموعة الرابعة)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، بقيادة الحكم الماليزي "نصر الدين".