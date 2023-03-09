في الجولة الأخيرة من كأس آسيا .. الأخضر الشاب يتعثر في محطة اليابان

تعثر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره منتخب اليابان بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا (المجموعة الرابعة)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، بقيادة الحكم الماليزي "نصر الدين".
الشوط الأول انتهى بتقدم اليابان بهدف دون مقابل (د. 15) أحرزه "كروماتسوكي".
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 53 كادت رأسية مهاجم الأخضر عبدالله رديف أن تأتي بالتعادل، لكن الحارس الياباني تصدى لها بصعوبة .
وتصدى حارس الأخضر أسامة المرمش ببراعة لتسديدة الياباني "تاكاهاتشي" عند الدقيقة 70 .
وبرأسية رائعة عدّل يزيد جوشان النتيجة للأخضر عند الدقيقة 74، لكن فرحة الأخضر بالتعادل لم تدم سوى 4 دقائق، حيث أحرز اليابان الهدف الثاني برأسية "كروماتسوكي" عند الدقيقة 78 .
بتلك النتيجة ودع الأخضر الشاب بطولة كأس آسيا، فيما تأهل اليابان والصين عن المجموعة .