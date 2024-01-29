في بطولة كأس موسم الرياض وبرباعية.. الهلال يُسقط "ميسي" ورفاقه

وسط حضور جماهيري، تجاوز الـ20 ألف متفرج، دشَّن الهلال ملعبه الجديد "المملكة أرينا" مساء اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، بانتصار ثمين على نظيره "إنتر ميامي" الأمريكي، بنتيجة 4/ 3، بقيادة الحكم "أدينا آلفيس باتيستا".