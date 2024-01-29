في بطولة كأس موسم الرياض وبرباعية.. الهلال يُسقط "ميسي" ورفاقه

وسط حضور جماهيري، تجاوز الـ20 ألف متفرج، دشَّن الهلال ملعبه الجديد "المملكة أرينا" مساء اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، بانتصار ثمين على نظيره "إنتر ميامي" الأمريكي، بنتيجة 4/ 3، بقيادة الحكم "أدينا آلفيس باتيستا".
الشوط الأول انتهى للأزرق بثلاثية (ميتروفيتش، عبدالله الحمدان وديلغادو) في الدقائق الـ10، الـ13 والـ44، فيما جاء هدف إنتر ميامي عن طريق "لويس سواريز" في الدقيقة الـ34.
وفي الشوط الثاني عادل "إنتر ميامي" النتيجة بهدفَي "ميسي" من ركلة جزاء، ودافيد روبز، في الدقيقتين الـ54، والـ55.
ورفض "مالكوم" خروج فريقه الهلال خاسرًا، وبرأسية رائعة أحرز الهدف الثالث في الوقت القاتل (88) مستثمرًا عرضة مثالية، وصلته من قائد الفريق ياسر الشهراني.
ويشارك في بطولة موسم الرياض ثلاثة أندية، هي (الهلال والنصر و"إنتر ميامي" الأمريكي).