رغم خسارة الأخضر أمام بولندا.. "رينارد" يطبع قُبلة على رأس "عبدالإله المالكي"

رغم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت أمام نظيره البولندي 2/0 في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثالثة، إلا أن "الأخضر" قدَّم مباراة كبيرة؛ إذ أجمع النقاد الرياضيون على أن المنتخب السعودي لم يكن يستحق الخسارة، وكان يستحق على أقل تقدير الخروج بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.