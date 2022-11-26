رغم خسارة الأخضر أمام بولندا.. "رينارد" يطبع قُبلة على رأس "عبدالإله المالكي"

رغم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت أمام نظيره البولندي 2/0 في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثالثة، إلا أن "الأخضر" قدَّم مباراة كبيرة؛ إذ أجمع النقاد الرياضيون على أن المنتخب السعودي لم يكن يستحق الخسارة، وكان يستحق على أقل تقدير الخروج بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.
وبعد صفارة نهاية مباراة الأخضر وبولندا قام المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرفي رينارد بمواساة اللاعبين، بل إنه (أي رينارد) طبع قُبلة على رأس المدافع عبدالإله المالكي؛ كون الأخير انقطعت منه الكرة عند الدقيقة الـ82، وجاء منها الهدف البولندي الثاني عن طريق الهداف "ليفاندوفيسكي". وكانت لقطة مواساة رينارد للمالكي معبرة، وفيها الكثير من ثقة القيادي "مدرب الأخضر"، الفرنسي رينارد، بكتيبته.
وأبدى "رينارد" ثقته في اللاعبين مجددًا، مشيرًا إلى أنهم قادرون على خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر 2022 أمام المكسيك في المحطة الأخيرة من دور المجموعات الأربعاء المقبل.