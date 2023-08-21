مدرب النصر "كاسترو" قبل موقعة شباب الأهلي دبي: " نحن جاهزون للانتصار والتأهل للدور التالي

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر " البرتغالي" كاسترو، إنه من يقرر مشاركة اللاعبين في المباريات، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.
ويواجه النصر نظيره الإماراتي، غداً الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الملحق المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
وتابع كاسترو في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين، قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي: «النصر في المباريات الأخيرة لم يكن سيئاً، وكنا الأفضل خلال بعض مراحل مواجهة الاتفاق، ولكننا لم نحقق الانتصار، وكنا سيئين في الشوط الأول أمام التعاون، ولكن تداركنا الأمر مع الشوط الثاني، وسنحت لنا فرص لم نوفق فيها».
وزاد البرتغالي كاسترو: «الكل لا يعرف ما يحدث في غرف الملابس وهل اللاعبون جاهزون أو لا ومن اللاعب المناسب للمشاركة، أنا من أقرر مشاركة اللاعبين، وخسارة الفريق مباراتين أو ثلاث لن تغير فكري وقناعاتي».
ووصف مدرب النصر مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي بالصعبة على الفريقين، وقال: «المباراة ستكون قوية، ونحن جاهزون للانتصار والتأهل إلى دور المجموعات».