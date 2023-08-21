مدرب النصر "كاسترو" قبل موقعة شباب الأهلي دبي: " نحن جاهزون للانتصار والتأهل للدور التالي

وتابع كاسترو في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين، قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي: «النصر في المباريات الأخيرة لم يكن سيئاً، وكنا الأفضل خلال بعض مراحل مواجهة الاتفاق، ولكننا لم نحقق الانتصار، وكنا سيئين في الشوط الأول أمام التعاون، ولكن تداركنا الأمر مع الشوط الثاني، وسنحت لنا فرص لم نوفق فيها».