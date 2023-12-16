توّجه "عبد الله بن فهد" في ختام البطولة.. "ألمان" بطل كأس "قفز السعودية"

وكان اليوم الأخير من البطولة قد انطلق بشوط "السرعة" ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث توّج الفارس السعودي عبد العزيز قحل بجوادين مختلفين، حيث حقق المركز الأول بزمن وقدره 48.39 ثانية، والثاني بزمن وقدره 50.02 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الفارس السعودي هادي خيري بزمن بلغ 51.70 ثانية.