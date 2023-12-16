توّجه "عبد الله بن فهد" في ختام البطولة.. "ألمان" بطل كأس "قفز السعودية"

توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس الألماني كريستيان ألمان، بلقب كأس "قفز السعودية" في نسختها الثالثة، وذلك في ختام البطولة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الألماني المصنف الـ 83 على مستوى العالم بخطف اللقب في ختام أشواط البطولة لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 33.88 ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو والمصنف الـ 26 عالميًا في المركز الثاني بزمن 34.38 ثانية، وجاء ثالثًا الفارس الفرنسي سيمون ديليستر المصنف الثامن عالميًا بزمن 34.46 ثانية.
وفي شوط نهائي الفئة المتوسطة لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر)، حقق الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف الـ 91 عالميًا بالمركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 36.45 ثانية بعد جولتين نظيفتين، فيما حل الفارس السوري عمر حمشو ثانيًا بزمن 39.74 ثانية، ثم جاء الفارس السعودي رمزي الدهامي بزمن 37.00 ثانية.
وكان اليوم الأخير من البطولة قد انطلق بشوط "السرعة" ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث توّج الفارس السعودي عبد العزيز قحل بجوادين مختلفين، حيث حقق المركز الأول بزمن وقدره 48.39 ثانية، والثاني بزمن وقدره 50.02 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الفارس السعودي هادي خيري بزمن بلغ 51.70 ثانية.
وفي شوط "قفز السعودية" لفئة النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر، لفئة النجمة الواحدة، توّج الفارس البحريني سامي غزوان بالمركز الأول بزمن وقدره 53.88 ثانية، وحل ثانيًا الفارس السعودي الفيصل قاروت بزمن 57.02 ثانية، وجاء في المركز الثالث السعودي مشاري الحربي بزمن 57.15 ثانية.