بلغ الرقم 25.. الأهلي يضم لقب دوري الطائرة للكأس

توج الدكتور خالد الزغيبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وممثل شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات محمد العبدالكريم، ورئيس نادي الأهلي وليد معاذ فريق الأهلي بلقب دوري جاهز والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ عبدالعزيز الشويعر بنادي سدير بجلاجل.
وأسفرت نتائج الأشواط 25/16، 25/22، 25/18 .
وتوج مدير مكتب وزارة الرياضة، فهد الجبر فريق الهلال بالمركز الثاني، والميداليات الفضية، فيما توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس نادي الابتسام بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، وتوج سعد السبيعي ومحمد المنيع نادي الفيصلي بالمركز الرابع .
كرم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وممثل شركة جاهز لتقنية نظم المعلومات محمد العبدالكريم الحكام يتقدمهم مراقب المباراة المدير الفني للحكام أمين الطريفي ومراقب المباراة حسين سليسي، وتقديم جائزة العمل التكاملي، حصل عليها هذا الموسم نادي النصر جائزة النصر تسلمها المشرف العام على طائرة النصر بندر الماضي وتكريم الحكم محمد الهداب وسليمان العمار نظير خدمتهم للكرة الطائرة، وتكريم سعد السبيعي، رئيس نادي سدير بجلاجل .
بلغ نادي الأهلي مع ختام منافسات دوري جاهز للكرة الطائرة اللقب 25 في بطولات الدوري والحصول على أول بطولة بالمسمى الجديد، ويضم بطولة الدوري مع كأس جاهز.