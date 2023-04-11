بلغ الرقم 25.. الأهلي يضم لقب دوري الطائرة للكأس

توج الدكتور خالد الزغيبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وممثل شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات محمد العبدالكريم، ورئيس نادي الأهلي وليد معاذ فريق الأهلي بلقب دوري جاهز والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ عبدالعزيز الشويعر بنادي سدير بجلاجل.